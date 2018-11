Seat hat eine Absichtserklärung mit der Volkswagen Group China und JAC für die gemeinsame Entwicklung elektrischer Seat-Fahrzeuge in China unterzeichnet. Unterdessen verrät Nordamerika-Chef Scott Keogh, dass VW sein erstes E-Modell auf MEB-Basis 2020 in den USA herausbringen will. Schauen wir zunächst nach China: JAC und Volkswagen wollen die Marke Seat 2021 auf dem chinesischen Markt einführen. Dazu ...

