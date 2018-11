BMW könnte seine Plug-in-Hybride laut Entwicklungsvorstand Klaus Fröhlich bei der Einfahrt in besonders abgasbelastete Städte in reinen Batteriebetrieb zwingen, indem der Verbrennungsmotor mit Hilfe von GPS und Navigationssystem dort automatisch abgeschaltet wird. Das hat die Nachrichtenagentur "Reuters" am Rande der LA Auto Show erfahren. Demnach wird die Technik nach den Worten von Fröhlich aktuell ...

Den vollständigen Artikel lesen ...