Der südkoreanische Batteriezellen-Hersteller LG Chem plant eine Verdreifachung der Produktionskapazitäten in Polen, um künftig 300.000 statt bisher 100.000 Elektroautos jährlich mit Zellen zu versorgen. Hintergrund des Ausbaus ist der jüngste Auftrag von Volkswagen. Der Verwaltungsrat von LG Chem habe jetzt Investitionen in Höhe von 571 Millionen Dollar in LG Chem Wroclaw Energy genehmigt, um die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...