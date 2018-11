Am Dienstag ist die Aktie des Beleuchtungsspezialisten Osram um knapp 20 Prozent angesprungen. Der Grund waren Spekulationen über eine Übernahme durch die Private-Equity-Gesellschaft Bain Capital. Nach wie vor bleiben die Gerüchte im Markt, die Aktie zieht auch am Donnerstag weiter an. Die Lage ist jedoch kompliziert.

