Die Supermarkt-Kette Edeka hat vor möglichen Kunststoffteilen in einzelnen Lebkuchen-Packungen gewarnt. Betroffen vom öffentlichen Warenrückruf ist der Artikel "Edeka Schokoladen Lebkuchen, Herzen, Sterne und Brezeln zartbitter", 500 Gramm, mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 30. Mai 2019 und der dahinter vermerkten Chargennummer mit den Ziffern 748. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mit. Der Hersteller könne nicht ausschließen, dass sich dunkelgrüne Kunststoffteile in einigen Packungen befinden. Die Ware, die bei Edeka und Marktkauf angeboten wurde, sei bereits vorsorglich aus dem Verkauf genommen worden. Käufer betroffener Produkte erhalten laut Edeka auch ohne Kassenbon ihr Geld zurück./let/DP/tos

