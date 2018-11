Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Deutsche Wohnen: Konsolidierung auf hohem Niveau - Aktienanalyse Der zweitgrößte deutsche Immobilienkonzern Deutsche Wohnen (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) bleibt im Wachstumsmodus, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...