Original-Research: PSI Software AG - von GSC Research GmbH Einstufung von GSC Research GmbH zu PSI Software AG Unternehmen: PSI Software AG ISIN: DE000A0Z1JH9 Anlass der Studie: Neunmonatszahlen 2018 Empfehlung: Kaufen seit: 21.11.2018 Kursziel: 20,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 29.06.2018, vormals Halten Analyst: Thorsten Renner Anhaltender Wachstumskurs in 2018 Die Transformation vom Projekthaus zum umfassenden Produktanbieter macht sich positiv im Zahlenwerk der PSI Software AG bemerkbar. So konnte die Gesellschaft die Profitabilität in 2017 weiter ausbauen. Wir rechnen auch in den kommenden Jahren mit einer weiteren Steigerung der Margen. Um dies zu erreichen, investiert PSI unverändert stark in Forschung und Entwicklung. Die Gesellschaft profitiert auch von bedeutenden Zukunftstrends wie Digitalisierung und Elektrifizierung. Dies wird sich auch in den kommenden Jahren weiterhin positiv niederschlagen. Speziell bei der Digitalisierung besteht in der Wirtschaft noch ein hoher Nachholbedarf, der PSI in Zukunft noch enormes Wachstumspotenzial bietet. Die zollbedingten kurzfristigen Verzögerungen bei Aufträgen in der Metallindustrie erachten wir als unproblematisch. Die mit den Zöllen einhergehenden Veränderungen werden langfristig sogar zu einem Mehrbedarf führen. Nach der Migration weiterer Produkte auf die einheitliche Softwareplattform strebt der Vorstand eine Ausweitung der verkauften Stückzahlen an. Dabei erwarten wir in den kommenden Jahren auch eine Erhöhung des Umsatzanteils bei Lizenzen und Wartung. Im laufenden Jahr rechnet der Vorstand bereits mit Wartungserlösen sowie Upgrade- und Cloudumsätzen von mehr als 60 Mio. Euro. Für das kommende Geschäftsjahr 2019 prognostizieren wir einen Gewinn je Aktie von 0,83 Euro, was einem derzeitigen KGV von 18,8 entspricht. Ange-sichts der hervorragenden Perspektiven rechnen wir auch in den Folgejahren mit steigenden Gewinnen. Seit der Kaufempfehlung aus unserem letzten Re-search vom 29. Juni 2018 hatte sich die PSI-Aktie erfreulich entwickelt, jüngst ist der Kurs allerdings in dem insgesamt schwächeren Börsenumfeld zurückge-kommen. Auf Basis unserer angehobenen Gewinnschätzungen erhöhen wir unser Kursziel auf 20,00 Euro und bekräftigen unsere Einschätzung, das Papier zu ??zKaufen". Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17331.pdf Kontakt für Rückfragen GSC Research GmbH Tiergartenstr. 17 D-40237 Düsseldorf Tel.: +49 (0) 211 / 179374 - 26 Fax: +49 (0) 211 / 179374 - 44 Büro Münster: Postfach 48 01 10 D-48078 Münster Tel.: +49 (0) 2501 / 44091 - 21 Fax: +49 (0) 2501 / 44091 - 22 Email: info@gsc-research.de Internet: www.gsc-research.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

November 29, 2018