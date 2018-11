Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-11-29 / 18:21 Köln, 29.11.2018 *DEUTZ AG unterstützt Eigentümerwechsel hinsichtlich des Neue Halberg Guss GmbH-Geschäftsbetriebs* *- *Tragfähige Lösung für Mitarbeiter und Kunden der Neue Halberg Guss GmbH (NHG) - Langfristige Planungs- und Versorgungssicherheit sichergestellt Die DEUTZ AG begrüßt und unterstützt den heute vereinbarten Eigentümerwechsel hinsichtlich des Geschäftsbetriebs der Neue Halberg Guss GmbH (NHG). Sowohl für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen als auch für die mit Gussteilen belieferten Kunden der NHG ist damit eine tragfähige Lösung gefunden. Demnach werden die neuen Eigentümer, die auch von dem DEUTZ Konzern in Form einer Teilfinanzierung aktiv unterstützt werden, die relevanten Produktionsanlagen und Grundstücke an den betroffenen Standorten Saarbrücken und Leipzig erwerben. Die neue Eigentümersituation stellt die Belieferung der DEUTZ AG mit den für die Motorenproduktion benötigten Motorblöcken, Kurbelgehäusen und Zylinderköpfen sicher. "Nach vielen Monaten intensiver Verhandlungen und damit verbundener Unsicherheit konnte endlich eine nachhaltige Lösung gefunden werden. Diese gibt uns Planungssicherheit und gewährleistet eine zuverlässige Belieferung unserer Kunden", so der DEUTZ Vorstandsvorsitzende Dr. Frank Hiller. Ansprechpartner für diese Pressemitteilung der DEUTZ AG: Leslie Isabelle Iltgen Senior Vice President Communications & Investor Relations Tel.: +49 (0)221 822-3600 Fax: +49 (0)221 822-15-3600 E-Mail: Leslie.Iltgen@deutz.com Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: DEUTZ AG 2018-11-29 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: DEUTZ AG Ottostraße 1 51149 Köln (Porz-Eil) Deutschland Telefon: +49 (0)221 822 0 Fax: +49 (0)221 822 3525 E-Mail: ir@deutz.com Internet: www.deutz.com ISIN: DE0006305006 WKN: 630500 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP-Media 753009 2018-11-29

