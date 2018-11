Die Anteile des Berliner Medienkonzerns Axel Springer werden durchgemischt. Friede Springer erhält mehr Macht und bereitet eine geordnete Übergabe des Konzerns vor - das sind die wichtigsten Fragen und Antworten.

Mit 125 Mann rückte zu Wochenbeginn die Berliner Feuerwehr aus. Ihr Ziel war die Baustelle der neuen Digitalzentrale des Axel Springer Konzerns. Dort hatten sich Baumaterialien entzündet, der Löschtrupp brachte das Feuer nach kurzer Zeit unter Kontrolle.

War dieser Brand in dem spektakulären Neubau rasch gelöscht, dürfte der Schwelbrand, den die jüngste Entscheidung der Springer-Mehrheitseigentümerin Friede Springerin auslöste, den Verlag noch länger beschäftigen.

Was ist passiert? In einer denkbar nüchternen Mitteilung hat das Medienhaus am Donnerstag ausgerichtet, die Mitglieder der Familie Axel Springers - Friede Springer, Ariane Springer und Axel Sven Springer - hätten die Axel Springer Gesellschaft für Publizistik (ASGP) "derart auseinandergesetzt", dass die beiden Enkel des Unternehmensgründers nicht länger Anteilseigner der Gesellschaft seien, sondern aus deren Besitz jeweils persönlich Anteile am Konzern erhalten. Relevant ist das deshalb, weil die fünfte und letzte Ehefrau des Erfinders der "Bild"-Zeitung gemeinsam mit den Springer-Enkeln in dieser Gesellschaft bislang 47 Prozent der Anteile am Milliardenkonzern bündelten. Zusammen mit den gut fünf Prozent, die Friede Springer persönlich hält, hat das Trio damit die Macht beim "Bild"- und ...

