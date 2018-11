Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (18.58 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.174,16 +0,19% -9,41% Stoxx50 2.929,60 +0,14% -7,81% DAX 11.298,23 -0,01% -12,54% FTSE 7.038,95 +0,49% -8,89% CAC 5.006,25 +0,46% -5,77% DJIA 25.322,02 -0,18% +2,44% S&P-500 2.740,73 -0,11% +2,51% Nasdaq-Comp. 7.283,48 -0,11% +5,51% Nasdaq-100 6.899,64 -0,20% +7,87% Nikkei-225 22.262,60 +0,39% -2,21% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 161,31% +46

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 51,97 50,29 +3,3% 1,68 -10,0% Brent/ICE 59,91 58,76 +2,0% 1,15 -5,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.225,76 1.221,10 +0,4% +4,66 -5,9% Silber (Spot) 14,32 14,32 +0,0% +0,00 -15,4% Platin (Spot) 820,20 824,75 -0,6% -4,55 -11,8% Kupfer-Future 2,77 2,80 -0,8% -0,02 -17,2%

Die Ölpreise zeigen sich weiter volatil, bei einer übergeordnet klar abwärts gerichteten Tendenz. US-Öl der Sorte WTI kostete im Tagesverlauf erstmals im laufenden Jahr weniger als 50 Dollar je Barrel. Zuletzt drückten stark gestiegene US-Ölvorräte auf die Preise. Doch nun verdichten sich Hinweise, dass sich Saudi-Arabien und Russland auf eine Fördersenkungen verständigen werden. Dies berichten Kreise.

FINANZMARKT USA

Nach der Rally des Vortages durch die Aussagen von US-Notenbankpräsident Powell kehrt an der Wall Street wieder der Alltag ein. Und der ist geprägt vom weiter schwelenden Handelsstreit und der damit einhergehenden Vorsicht der Anleger. Denn am Freitag beginnt das G20-Forum, auf dem sich US-Präsident Trump und Chinas Machthaber Xi Jinping treffen werden. Während die chinesische Regierung weiter auf eine Verständigung auf dem G20-Treffen setzt, zeigt sich Trump eher reserviert. Mittlerweile wird auch die am Vortag taubenhaft interpretierte Rede von Powell nicht mehr ganz so positiv gesehen. Vor dem Hintergrund der entfachten Zinsdebatte gewinnt das im späten Handelsverlauf zur Veröffentlichung anstehende Fed-Protokoll an Brisanz. Es dürfte nach Meinung der meisten Marktteilnehmer trotz der Powell-Aussagen auf eine weitere Zinserhöhung im Dezember hinweisen. Der Konsum steht weiteren Zinserhöhung derweil nicht im Wege: Denn die Ausgaben und Einkommen der Amerikaner sind im Oktober mit solider Geschwindigkeit und deutlicher als erwartet gestiegen. Apple halten ihre etwas stärkeren Erholungsgewinne des Vortages nicht und verlieren 1,3 Prozent. McDonald's profitieren von einer Kaufempfehlung von Morgan Stanley und legen um 0,8 Prozent zu. Qualcomm gewinnen 3,9 Prozent. Der frühere CEO Paul Jacobs beschäftigt sich weiter mit der Idee, das Unternehmen zu übernehmen. Tilly's brechen um über 20 Prozent ein. Das Unternehmen hat einen Umsatzrückgang mitgeteilt. Abercrombie & Fitch schießen nach überzeugendem Geschäftsausweis um 18,6 Prozent empor.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

22:05 US/HP Inc, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 7./8. November

FINANZMÄRKTE EUROPA

An den Börsen schlossen die Kurse deutlich unter den Tageshochs. Händler äußerten sich enttäuscht, hatten sie sich doch nach den Steilvorlagen aus den USA auf deutlichere Gewinne eingestellt: "Anleger verkaufen in Europa jeden Rally-Ansatz", so ein Händler. Zum ersten sei der Markt vor dem Treffen zwischen Trump und Jinping vorsichtig. Zum zweiten halte der bevorstehende Brexit die Bullen in Schach, vor allem die Unsicherheit um die Abstimmung im Londoner Unterhaus bremse die Kauflist. Bayer drehten nach einem kurzen Aufwärtsschub 0,7 Prozent ins Minus. Der für das kommende Jahr in Aussicht gestellte Gewinn je Aktie liege deutlich unter Erwartungen, so ein Händler. "Zudem sind die Einmalbelastungen sehr hoch", sagte ein Händler zum Stellenabbau. Außerdem verkaufe Bayer vergleichsweise risikofreies Geschäft, um Risiken zu covern. Zu Handelsbeginn notierten Deutsche Bank noch im Plus, zum Schluss lagen sie 3,4 Prozent im Minus. Für Verunsicherung sorgte, dass Gebäude der Bank wegen des Verdachts der Geldwäsche durchsucht wurden. Der WTI-Ölpreis war erstmals seit einem Jahr wieder unter die 50-Dollar-Marke gefallen. Airline-Aktien stiegen, Lufthansa um 2,8 Prozent. Nach einem beschleunigten Wachstum im dritten Quartal hat der österreichische Baukonzern Strabag seine Jahresprognose erneut angehoben. Für die Aktie ging es um 1 Prozent nach oben.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8.06 Mi, 18:14 % YTD EUR/USD 1,1374 +0,05% 1,1376 1,1356 -5,3% EUR/JPY 129,05 -0,10% 128,92 128,95 -4,6% EUR/CHF 1,1341 +0,38% 1,1301 1,1297 -3,2% EUR/GBP 0,8900 +0,40% 0,8865 0,8867 +0,1% USD/JPY 113,46 -0,15% 113,32 113,57 +0,7% GBP/USD 1,2780 -0,35% 1,2831 1,2808 -5,4% Bitcoin BTC/USD 4.311,05 +2,5% 4.220,62 4.193,88 -68,4%

Am Devisenmarkt hat sich die Lage fürs erste beruhigt. Der Dollar tendiert nach seinem Powell-bedingten kräftigen Rücksetzer bei kleineren Schwankungen seitwärts.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Uneinheitlich - Die Rally an der Wall Street zog in Ostasien überwiegend nur moderate Aufschläge nach sich. Anfängliche deutlichere Gewinne konnten nicht gehalten werden, weil die Blicke vieler Teilnehmer weiterhin auf den G20-Gipfel am Freitag und Samstag gerichtet waren. Dort geht es unter anderem auch um eine Lösung oder zumindest Annäherung im Handelsstreit zwischen den USA und China. Mit einer schnellen und umfassenden Lösung des Konflikts rechnen nur die wenigsten. Deswegen übten sich viele Anleger weiter in Zurückhaltung. Die chinesischen Börsen schlossen sogar deutlicher im Minus, während in Tokio der Nikkei-Index den fünften Handelstag in Folge stieg. In Sydney gewannen Rio Tinto 1,7 Prozent. Der Rohstoffkonzern will für 2,6 Milliarden US-Dollar eine neue Eisenerzmine errichten. Es soll die technologisch fortschrittlichste Mine des zweitgrößten Förderer von Eisenerz weltweit werden. BHP Billiton legten um 1,2 Prozent zu.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Bayer streicht 12.000 Stellen und will Geschäfte verkaufen

Bayer will in den nächsten drei Jahren weltweit zehn Prozent seiner Belegschaft abbauen und sich von der Tiermedizin und einigen weiteren Konzernbereichen trennen, um profitabler zu werden und Geld für Zukunftsinvestitionen freizusetzen. Mit den Maßnahmen, die der Aufsichtsrat billigte und die in den nächsten drei Jahren umgesetzt werden sollen, "richten wir Bayer konsequent auf Innovationen aus", sagte Vorstandschef Werner Baumann in einer Telefonkonferenz.

Staatsanwaltschaft: Durchsuchung Deutsche Bank bezieht sich auf 2013-18

Die umfangreiche Durchsuchung der Deutschen Bank durch Ermittler wegen des Verdachts der Geldwäsche im Zusammenhang mit den "Panama Papers" bezieht sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft Frankfurt auf einen Zeitraum von 2013 bis ins laufende Jahr.

Siemens-AR verlängert Vorstandsmandat von Lisa Davis bis 2021

Lisa Davis soll die schwierige Aufgabe zur Sanierung der Siemens-Kraftwerkssparte auch in der neuen Konzernstruktur noch zweieinhalb Jahre fortsetzen. Der Siemens-Aufsichtsrat verlängerte ihr Mandat als Konzernvorstand vorzeitig bis Ende Oktober 2020, wie einer Mitteilung des Münchner Technologiekonzerns zu entnehmen ist. Anschließend verlängert sich der Vertrag um ein weiteres Jahr, sofern nicht das Kontrollgremium oder die Managerin selbst widersprechen.

Conti tauscht rund 7600 Pkw-Winterreifen aus

Der Autozulieferer Continental tauscht rund 7.600 Pkw-Winterreifen aus. Aufgrund einer nicht den Vorgaben entsprechenden Gummimischung könnten sich möglicherweise Teile der Lauffläche der Reifen lösen; dies könnte das Fahrverhalten einschränken, teilte Conti mit. Schadensfälle oder Unfälle seien aber nicht bekannt.

Curasan zeigt Verlust in Höhe der Hälfte des Grundkapitals an

Der Medizintechnikhersteller Curasan hat gut fünf Wochen nach seiner Gewinnwarnung für das laufende Jahr einen Verlust in Höhe der Hälfte des Grundkapitals angezeigt. Das Unternehmen aus Kleinostheim bei Aschaffenburg sieht sich aber weiter in der Lage, seinen Geschäftsbetrieb bis Ende Juni 2019 zu finanzieren. Die Aktionäre sollen nun in Kürze zu einer Hauptversammlung eingeladen werden, um die Lage des Unternehmens zu erörtern.

Freenet startet einen eigenen Home-Shopping-Sender

Der Telekomdienstleister Freenet started einen eigenen Home-Shopping-Sender. Damit erschließe sich das Unternehmen nach seinem erfolgreichen Einstieg in den TV- und Streaming-Markt einen neuen Vertriebskanal in diesem Segment, teilte die Freenet AG mit.

Urteil zu Klagen gegen Kik nach Brand in Pakistan fällt im Januar

Die Entscheidung im Schmerzensgeldprozess pakistanischer Brandopfer gegen die deutsche Textilfirma Kik fällt im kommenden Jahr: Das Landgericht Dortmund will am 10. Januar verkünden, ob die von den vier Klägern geltend gemachten Ansprüche nach dem Brand in einer Textilfabrik im pakistanischen Karachi verjährt sind. Ein vom Gericht beauftragter Gutachter war zu dem Schluss gekommen, die Klagen müssten wegen Verjährung zwingend abgewiesen werden.

MLP kauft bis Anfang März eigene Aktien für bis zu 3 Mio Euro zurück

