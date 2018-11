Von Mike Colias

DETROIT (Dow Jones)--Der Autobauer General Motors (GM) hat seinen Präsidenten und de facto globalen Strategen Dan Ammann zum Chef seiner Sparte für selbstfahrende Autos bestellt. Damit betont GM ihren Fokus auf Hochtechnologien, auch wenn der Konzern unter politischen Druck steht, weil er einige Werke für konventionelle Fahrzeuge schließen will.

Ammann, der als rechte Hand von Konzernchefin Mary Barra in den vergangenen fünf Jahren eine große Bandbreite von Geschäften bei GM beaufsichtigt hat, tritt zum 1. Januar als CEO der GM-Tochter Cruise mit Sitz in San Francisco an. Zum gleichen Zeitpunkt wird er seine aktuelle Position aufgeben, teilte GM am Donnerstag mit.

Der Konzern hatte Cruise Anfang 2016 für etwa 1 Milliarde Dollar erworben. Damals war das Unternehmen ein 40 Mitarbeiter starkes Startup mit einem Prototyp eines autonomen Antriebssystems, das auf die Dächer von Audi-Limousinen montiert wurde. Unter Ammanns Fittichen, der das Unternehmen von Detroit aus in Teilzeit betreute, entwickelte sich Cruise zu einem Unternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitern und einem geschätzten Wert von 14,6 Milliarden US-Dollar.

Ein GM-Sprecher sagte, die dann vakante Position Ammanns als Präsident werde nicht neu besetzt. Die von ihm betreuten Führungskräfte würden entweder an GM-Chefin Barra oder an den neuen Finanzvorstand Dhivya Suryadevara berichten.

Im vergangenen Frühjahr hatte GM Cruise als eigenständiges Geschäft etabliert, um das Interesse externer Investoren zu wecken. Im Juni investierte die japanische Softbank Group 2,2 Milliarden Dollar für eine 19,6-prozentige Beteiligung an Cruise und im Oktober sagte der japanische Autobauer Honda Motor insgesamt 2,75 Milliarden US-Dollar für das Projekt zu. Wie die beiden Unternehmen mitteilen, wird Honda direkt 750 Millionen Dollar in die GM Cruise LLC einbringen und in den kommenden zwölf Jahren zusätzliche 2 Milliarden Dollar investieren. Honda erhalte auf diesem Wege einen Anteil von 5,7 Prozent an GM Cruise. Die beiden Unternehmen arbeiten bei der Entwicklung eines autonomen Fahrzeugs zusammen.

