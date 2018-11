Halle (ots) - Merkel sieht keinen Ausweg. Ihre Zwickmühlenlage skizzierte sie am Donnerstag offen. Man wolle mit Moskau wieder zusammenkommen, bekannte sie, aber eben auch die territoriale Integrität und die Unabhängigkeit der Ukraine bewahren. Das Problem ist, dass Putin genau diese Unabhängigkeit nicht will. Er destabilisiert das Nachbarland, wo er nur kann, weil er die postsowjetischen Staaten eben nicht für unabhängig hält, sondern für einen Teil der russischen Einflusssphäre. Wer also die Ukraine verteidigen will, wird mit Russland anders umgehen müssen. Genau vor dieser Erkenntnis ducken sich die Europäer und allen voran die Deutschen aber seit Jahren weg.



