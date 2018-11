Frankreich bereitet sich auf ein drittes Wochenende in Folge mit Blockaden und Demonstrationen der Protestbewegung "Gelbe Westen" vor. Wie bereits in der vergangenen Woche gibt es auf Facebook mehrere Aufrufe, sich auf der Pariser Prachtstraße Champs-Élysées zu versammeln. Innenminister Christophe Castaner und Staatssekretär Laurent Nunez erinnerten die Demonstranten am Donnerstag daran, dass das Recht zu demonstrieren auch daran geknüpft sei, dass die Sicherheit aller Beteiligten gewährleistet sein müsse.

Castaner kündigte zudem in einem Interview an, dass der gut zwei Kilometer lange Boulevard zwar für Fußgänger zugänglich sein werde, aber Identitäts- und Sicherheitskontrollen geplant seien. Am vergangenen Samstag war es zu schweren Krawallen auf den Champs-Élysées gekommen. Die Behörden hatten zuvor versucht, den Protest auf die Grünfläche neben dem Eiffelturm, das Champ de Mars, zu lenken - allerdings ohne Erfolg.

"Wegen seiner Symbolik wollen wir so nah wie möglich am Élyséepalast sein, daher sind die Champs-Élysées ideal", sagte Eric Drouet, ein Vertreter der "Gelben Westen", dem Sender France Info. Drouet hatte bereits am Dienstag nach einem Treffen mit Umweltminister François de Rugy zu einer neuen Demonstration auf der Prachtstraße aufgerufen. Am Freitag wollen Premierminister Édouard Philippe und de Rugy sich erneut mit einer Delegation der "Gelben Westen" treffen, wie mehrere Medien berichteten.

Seit Mitte des Monats sind in Frankreich Hunderttausende Menschen aus Protest gegen steigende Spritkosten und die Reformpolitik der Regierung auf die Straße gegangen. Am Dienstag hatte Präsident Emmanuel Macron eine Kurskorrektur in der Energiepolitik bekannt gegeben. Umfragen zufolge halten die Franzosen die angekündigten Maßnahmen aber für nicht ausreichend./nau/DP/she

