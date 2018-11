Düsseldorf (ots) - Die Bilanz der europäischen und damit vor allem der deutschen Ukraine- und Russlandpolitik ist verheerend. Angela Merkel weiß das auch. Sie sieht aber keinen Ausweg. Sie will mit Moskau wieder zusammenkommen, aber eben auch die territoriale Integrität und die Unabhängigkeit der Ukraine bewahren. Das Problem ist, dass Putin genau dies nicht will. Er destabilisiert das Nachbarland, wo er nur kann. Man versucht Putin irgendwie einzuhegen, aber natürlich ohne Zaun. Gewiss gibt es gute Gründe dafür, die Ukraine nicht offen militärisch zu unterstützen und so das Eskalationspotenzial weiter zu erhöhen. Aber es gäbe durchaus andere Maßnahmen, mit denen sich Konsequenz demonstrieren ließe. Da ist zum Beispiel die deutsch-russische Ostseepipeline Nord¬stream II. Der Bau der Gasröhren ist das obszönste Zeichen der deutschen Verweigerungshaltung, echte Verantwortung in Osteuropa zu übernehmen. Wer mit Gazprom Milliardengeschäfte macht, der kann sich als Vermittler auch gleich ganz verabschieden. Kurz: Diese Art von Merkel braucht in der Ukraine kein Mensch.



