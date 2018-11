Macquarie startet Akzo Nobel mit 'Outperform' - Ziel 82 Euro

LONDON - Die australische Investmentbank Macquarie hat Akzo Nobel mit "Outperform" und einem Kursziel von 82 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Ziele des Chemiekonzerns für 2020 erschienen ihm zwar zu ambitioniert, schrieb Analyst James Knight in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Margen dürften sich aber bereits im kommenden Jahr erholen und Kosteneinsparungen dem operativen Gewinn (Ebitda) Anschub verleihen. Kleine und mittelgroße Zukäufe könnten außerdem zusätzlichen Wert schaffen.

Macquarie startet Evonik mit 'Neutral' - Ziel 27 Euro

LONDON - Die australische Investmentbank Macquarie hat Evonik mit "Neutral" und einem Kursziel von 27 Euro in die Bewertung aufgenommen. Kosteneinsparungen und eine mögliche Bereinigung des Portfolios des Spezialchemiekonzerns gefielen ihm, schrieb Analyst James Knight in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aussicht auf ein steigendes weltweites Angebot des Produkts Methionin missfalle ihm dagegen. Zudem sei das Unternehmen stark von Lohn- und Gehaltssteigerungen betroffen.

NordLB hebt RTL auf 'Kaufen' - Ziel 68 Euro

HANNOVER - Die NordLB hat RTL von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft, aber das Kursziel auf 68 Euro belassen. Der Sender-Konzern habe angesichts der fehlenden WM-Rechte in Deutschland im dritten Quartal eine solide Geschäftsentwicklung erzielt und die Markterwartungen erfüllt, schrieb Analyst Holger Fechner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nach den Kursrückgängen der vergangenen Wochen sei die Aktie ein Kauf, zumal die hohen und soliden Dividenden den Wert nach unten hin absicherten.

JPMorgan hebt Total auf 'Neutral' - Ziel runter auf 49 Euro

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat die Total-Aktie mit Blick auf 2019 von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft, das Kursziel aber von 54 auf 49 Euro gesenkt. Angesichts der volatilen Ölpreise und seiner vorsichtigen Erwartungen für die Preisentwicklung dürften höhere Liquiditätsrückflüsse aus der Öl- und Gasproduktion zunehmend wichtig für die Ölkonzerne werden, schrieb Analyst Christyan Malek in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Sein "Top Pick" Shell sowie BP und Repsol verfügten über hochwertige Förderstätten und ein differenziertes Verarbeitungsgeschäft, während die finanzielle Dynamik bei Eni nachlassen dürfte.

RBC hebt BAT auf 'Sector Perform' - Senkt Ziel auf 2700 Pence

NEW YORK - Das Analysehaus RBC hat British American Tobacco (BAT) von "Underperform" auf "Sector Perform" hochgestuft, das Kursziel aber von 3400 auf 2700 Pence gesenkt. Das von der US-Arzneimittelbehörde FDA angestrebte Verbot von Mentholzigaretten und die Margenerosion seien schon eingepreist, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Zukunftsaussichten des Tabakkonzerns seien allerdings recht schleierhaft.

Barclays senkt BASF auf 'Equal Weight' und Ziel auf 80 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank Barclays hat BASF von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft und das Kursziel von 92 auf 80 Euro gesenkt. Analyst Sebastian Satz strich die Aktie des Chemiekonzerns in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zudem aus seinen "Top Picks". Derzeit überschatteten die kurzfristigen Risiken den langfristigen Wert der Aktie, hieß es zur Begründung. Die Kombination aus schwächeren Kunststoffpreisen, dem niedrigen Pegelstand des Rheins und einem möglichen Abbau von Lagerbeständen zum Jahresende hin erhöhe die Wahrscheinlichkeit, dass die Ludwigshafener ihre Jahresziele verfehlen. Satz senkte seine operative Ergebnisschätzung (Ebit) für 2019.

Kepler Cheuvreux senkt Ziel für Vapiano auf 7 Euro - 'Hold'

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Vapiano von 16 auf 7 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Anpassung des Kursziels erfolge auf die veränderten Investitionspläne der Restaurantkette hin, schrieb Analyst Nikolas Mauder in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angesichts der Verhandlungen mit den Kreditgebern habe die Aktie zudem eine hohe Risikoprämie verdient.

Deutsche Bank hebt Ziel für Knorr-Bremse auf 85 Euro - 'Hold'

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Knorr-Bremse nach einer Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen von 83 auf 85 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Management des Autozulieferers habe recht optimistisch geklungen, auch wenn keine wirklichen Neuigkeiten präsentiert worden seien, schrieb Analystin Felicitas von Bismarck in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie geht davon aus, dass die Konsensschätzungen leicht steigen werden.

JPMorgan senkt Ziel für Delivery Hero auf 47 Euro - 'Overweight'

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Delivery Hero von 48 auf 47 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Marcus Diebel passte sein Bewertungsmodell für die Aktie des Essenslieferanten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie an die jüngsten Währungsentwicklungen an.

Kepler Cheuvreux hebt Ziel für Axa auf 29,00 Euro - 'Buy'

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Axa von 28,80 auf 29,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Investorentag des französischen Versicherers habe die erhofften Informationen zur Verwendung der freien Mittel geliefert, schrieb Analyst Peter Eliot in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Axa dürfte nun das obere Ende der Spanne von 28 bis 32 Milliarden Euro bei den freien Barmittel erreichen. Seine Dividendenschätzungen nahm der Analyst nach oben.

