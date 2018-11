Vorstellung von "Sample to Insight"-Lösungen für das Next-Generation-Sequencing bei der diesjährigen Tagung der American Society of Hematology

QIAGEN (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) gab heute die Einführung zweier neuartiger Produkte bekannt, die praktisch nutzbare Erkenntnisse in Bezug auf ein breites Spektrum an Blutkrebserkrankungen liefern: ein neuer Workflow für QIAGEN Clinical Insight (QCI) Interpret, eine Bioinformatik-Lösung für hämatologische Erkrankungen, und das neue QIAact Myeloid DNA UMI Panel zur Verwendung in der Forschung im Bereich der myeloischen Neoplasmen als Sample-to-Insight-Workflow für das GeneReader-NGS-System von QIAGEN.

QIAGEN ist mit seinem ipsogen-Portfolio an Molekular-Tests, von denen die meisten eine CE-Zulassung für die Verwendung in der In-vitro-Diagnostik besitzen, führend bei molekularen Tests auf Blutkrebserkrankungen. Darüber hinaus bietet QIAGEN ein sehr breites Portfolio an Lösungen für die Erforschung von Blutkrebs. Das Unternehmen verfügt über ein breites Patent- und Lizenzportfolio bei Genen, die mit Blutkrebserkrankungen in Verbindung gebracht werden. Diese neuen Lösungen sind sehr spannende Erweiterungen dieser führenden Blutkrebstests und vervollständigen das Set an Onkologie-Lösungen von QIAGEN.

QIAGEN stellt die Ergänzungen anlässlich der Jahrestagung und Messe der American Society of Hematology (ASH) vom 1. bis 4. Dezember 2018 in San Diego vor. QIAGEN-Lösungen werden in einer Vielzahl an Forschungsarbeiten genannt, die auf der ASH 2018 vorgestellt werden.

