Bielefeld (ots) - Schmelzende Polkappen, mehr Stürme und Zonen mit ungewohnter Trockenheit: Man muss die Augen schon sehr fest verschließen, um die dramatischen Anzeichen des Klimawandels zu übersehen. Dass sich in diesen Tagen die Veröffentlichtungen von Studien zu den Ursachen und Auswirkungen der Erderwärmung häufen, ist kein Zufall. Nächste Woche beginnt der nächste Weltklimagipfel. Da sollen schnell noch möglichst viele Argumente für möglichst weitreichende Abkommen auf den Tisch. Ob es so kommt, ist ungewiss. US-Präsident Donald Trump ist das Klima ziemlich schnuppe, auch wenn Hurrikan um Hurrikan die US-Küste heimsucht. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zieht sich den Zorn der »Gelbwesten« wegen der Öko-Steuer auf Benzin und Diesel zu. Und die gastgebenden Polen wollen ihre Kohleförderung ebenso wenig opfern wie die Braunkohlekumpel in der Lausitz. Den großen Wurf wird es in Kattowitz also nicht geben, vielleicht aber erneut ein paar kleine Schritte. Mehr ist angesichts des politischen Weltklimas kaum zu erwarten.



