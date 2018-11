FRANKFURT (Dow Jones)--Bei Lang & Schwarz ist die Aktie von Lanxess am Donnerstagabend im nachbörslichen Geschäft mit deutschen Aktien gefragt gewesen. Die Titel wurden 2,0 Prozent höher gestellt. Ein Händler berichtete von einer Hochstufung der Aktie durch Mainfirst auf "Neutral".

Qiagen wurden indes 1,3 Prozent fester getaxt. Der Biotechnologiekonzern hatte am Abend die Einführung zweier neuartiger Produkte bekannt geben, die praktisch nutzbare Erkenntnisse in Bezug auf ein breites Spektrum an Blutkrebserkrankungen liefern. Allerdings wollte der Marktakteur die Kursbewegung mit dieser Meldung nicht unbedingt in Verbindung bringen.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 11.324 11.298 +0,2% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

November 29, 2018 16:42 ET (21:42 GMT)

