HILDEN (Dow Jones)--Qiagen hat am Donnerstagabend die Einführung zweier neuartiger Produkte bekannt gegeben, die praktisch nutzbare Erkenntnisse in Bezug auf ein breites Spektrum an Blutkrebserkrankungen liefern. Das Biotechnologie-Unternehmen sei mit seinem ipsogen-Portfolio an Molekulartests, von denen die meisten eine CE-Zulassung für die Verwendung in der In-vitro-Diagnostik besäßen, führend bei molekularen Tests auf Blutkrebserkrankungen, heißt es in der Mitteilung. Darüber hinaus biete Qiagen ein sehr breites Portfolio an Lösungen für die Erforschung von Blutkrebs. Das Unternehmen verfüge über ein breites Patent- und Lizenzportfolio bei Genen, die mit Blutkrebserkrankungen in Verbindung gebracht werden. Die neuen Lösungen stellten Erweiterungen dieser führenden Blutkrebstests dar und vervollständigten die Produkte an Onkologielösungen von Qiagen.

November 29, 2018

