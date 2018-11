Partner aus Nigeria und Ägypten schließen sich dem Beirat an

Andersen Global gab heute die Erweiterung seines globalen Verwaltungsrats durch zwei neue Ratsmitglieder bekannt: Seyi Bickersteth, Partner bei Andersen Tax in Nigeria und Lena Hamdi, Partner bei Andersen Tax Legal in Ägypten.

Seyi und Lena werden sich 10 weiteren Spitzenkräften des Bereichs Steuer- und Rechtsberatung im globalen Verwaltungsrat anschließen, und ihre Ernennungen werden im Rahmen des fortschreitenden Wachstums von Andersen Global zusätzliche regionale Vertretung und Diversität ermöglichen.

Seyi Bickersteth ist ein Wirtschaftswissenschaftler mit solidem Hintergrund und Wissen im Bereich globaler Steuer- und Rechtsberatungsunternehmen. Er war geschäftsführender Partner von KMPG Professional Services sowie Leiter für Steuerangelegenheiten bei Arthur Andersen in Nigeria. Seyi ist wohl bekannt für seine Bemühungen um wirtschaftliche Entwicklung und ist Mitglied der nigerianischen Kammer für Wirtschaftsprüfer sowie des Chartered Institute of Taxation von Nigeria.

Zusätzlich zu seiner Funktion im Verwaltungsrat wird Seyi eine Schlüsselrolle bei Andersen Globals Expansion in Afrika spielen. Der globale Verband ist in sieben Ländern des Kontinents präsent und plant für die kommenden 12 Monate eine kontinuierliche Expansion in der Region.

Lena Hamdi ist Partnerin bei der in Kairo ansässigen Firma Andersen Tax & Legal. Sie verfügt über umfangreiche Erfahrung mit Auslandsinvestitionen, Markteintrittsstrategien und Anlageberatung. Sie erwarb den Bakkalaureus des Rechts (LLB) von der Queen Mary University in London. Lena leitet die Abteilung Global Relations der Firma in Ägypten und dient als zentrale Ansprechpartnerin und Beraterin für Angelegenheiten, welche die Expansion in Ägypten und dem Nahen Osten betreffen. Andersen Global ist gegenwärtig in sechs Ländern der Region präsent und plant, dort weiter zu expandieren.

"Unser globaler Verwaltungsrat ist eine beeindruckende Gruppe von Fachleuten mit unvergleichlichem Geschäftssinn und strategischer Erfahrung auf höchster Ebene", sagte Mark Vorsatz, Vorstandsvorsitzender von Andersen Global und Geschäftsführer von Andersen Tax LLC. "Die Erweiterung unserer Präsenz in Afrika und dem Nahen Osten wird es uns ermöglichen, unsere Kunden weltweit auf bestmögliche Weise nahtlos zur Verfügung zu stehen. Sowohl Seyi als auch Lena verkörpern die besten Eigenschaften, die wir anstreben: Verantwortlichkeit, nahtlose Dienstleistung und beste Lösungen."

Andersen Global ist ein internationaler Verband rechtlich eigenständiger und unabhängiger Mitgliedsfirmen, dem Steuer- und Rechtsexperten aus aller Welt angehören. Andersen Global wurde im Jahr 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit knapp 4.000 Fachkräfte weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 122 Standorten vertreten.

