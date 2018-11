FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.11.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 03.12.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 30.11.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 03.12.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

FH6E XFRA AT0000856323 3 BANKEN EURO BOND-MIX A 0.090 EUR

FH6D XFRA AT0000817838 3 BANKEN PORTFOLIO-MIX A 0.110 EUR

RK13 XFRA AT0000805189 RAIFF.-OEST.-AKT. (R) T 5.920 EUR

W8S2 XFRA AT0000701164 TRI STYLE FUND T 0.173 EUR

XFRA DE000HLB2D17 LB.HESS.-THR.ZI.DI.12A/15 0.001 %

TNN XFRA US8803491054 TENNECO INC. CL.A DL -,01 0.220 EUR

FH6J XFRA AT0000986344 3 BANKEN EUROPA BD-MIX 0.030 EUR

RTS2 XFRA US8181503025 SEVERSTAL GDR S OCT2006 1 0.591 EUR

ORJ XFRA US6802231042 OLD REPUBLIC INTL DL 1 0.172 EUR

NAI XFRA US62914B1008 NIC INC. 0.070 EUR

BVXB XFRA US4655621062 ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1 0.003 EUR

HLX XFRA US4223471040 HEARTLAND EXPRESS DL-,01 0.018 EUR

71G XFRA US381427AA15 GOLDM.SACHS CAP.II PFD

FLU XFRA US3434121022 FLUOR CORP. (NEW) DL-,01 0.185 EUR

ZZA XFRA US17243V1026 CINEMARK HLDGS INC.DL-,01 0.282 EUR

91A XFRA US04247X1028 ARMSTRONG WLD IND. NEW 0.154 EUR

I93 XFRA TH1027010012 INDORAMA VENT. -FGN- BA 1 0.009 EUR

BZG2 XFRA ID1000109507 BANK CENTRAL ASIA RP 62,5 0.005 EUR

CLP XFRA HK0002007356 CLP HLDGS 0.069 EUR

CAJ XFRA FR0000125585 CASINO, GUICH.INH. EO1,53 1.560 EUR

SB7 XFRA CA8029121057 SAPUTO INC. 0.109 EUR

I93A XFRA TH1027010R10 INDORAMA VENT.-NVDR- BA 1 0.009 EUR

K1W XFRA US50105F1057 KRONOS WORLDWIDE DL-,01 0.150 EUR

7CF XFRA US1501851067 CEDAR FAIR LP 0.814 EUR

SZ6 XFRA US85254C3051 STAGE STORES (NEW) DL-,01 0.044 EUR

XFRA DE000HLB4A59 LB.HESS.-THR.ZI.DI.12A/16 0.001 %

EWG XFRA US9741551033 WINGSTOP INC. DL-,01 0.079 EUR