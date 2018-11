FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.11.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 03.12.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 30.11.2018

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 03.12.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

ESDA XFRA US05541T1016 BGC PARTNERS INC.A DL-,01

55O XFRA US03761U1060 APOLLO INVESTMENT CORP.

INFA XFRA AU000000SDV5 SCIDEV LTD. O.N.

1U4 XFRA GB00B04V1276 GRAINGER PLC LS-,05

DU13 XFRA FR0012283398 L.IBOXX GE.1-3Y(DR)UETF A