Gigaset AG veröffentlicht Bericht zu den ersten neun Monaten 2018: Konzernumbau und Ausbau der Zukunftsgeschäftsfelder weiter vorangetrieben DGAP-News: Gigaset AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/9-Monatszahlen Gigaset AG veröffentlicht Bericht zu den ersten neun Monaten 2018: Konzernumbau und Ausbau der Zukunftsgeschäftsfelder weiter vorangetrieben 30.11.2018 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Pressemeldung München, 30. November 2018 Gigaset AG veröffentlicht Bericht zu den ersten neun Monaten 2018: Konzernumbau und Ausbau der Zukunftsgeschäftsfelder weiter vorangetrieben * Konzernumsatz in den neun Monaten 2018 bei EUR 168,7 Mio. * Rohertragsmarge erneut gestiegen * Geschäftsbereiche Professional und Smart Home wachsen deutlich, Smartphones leicht unter Vorjahr * Außergewöhnlich heißer und langer Sommer sowie rückläufiges Marktumfeld im Bereich Phones belasten * Jahresausblick 2018: Erwartung für Umsatz und Free Cashflow adjustiert, EBITDA-Prognose bestätigt Die Gigaset AG (ISIN: DE0005156004), ein international agierendes Unternehmen im Bereich der Kommunikationstechnologie, hat heute die Geschäftszahlen für das dritte Quartal und die ersten neun Monate 2018 veröffentlicht. In den ersten neun Monaten 2018 erzielte das Unternehmen einen Konzernumsatz von EUR 168,7 Mio. (Vj. EUR 188,0 Mio.). Der Rückgang ist dabei auf das anhaltend kompetitive Marktumfeld im Bereich Phones (ehem. Consumer Products) sowie den außergewöhnlich langen und heißen Sommer zurückzuführen, der eine Verlagerung von Interessen und Investitionen in Privathaushalten zur Folge hatte. Die Geschäftsbereiche Professional (ehem. Business Customers) und Smart Home (ehem. Home Networks) konnten hingegen deutliche Steigerungsraten verzeichnen. Das Geschäft mit Smartphones (ehem. Mobile Devices) blieb leicht unter dem Vorjahresniveau, ebenfalls aufgrund des sommerbedingten zurückhaltenden Konsumverhaltens in Consumer Electronics. "Unser Geschäftsmodell ist seit jeher von einer ausgeprägten Saisonalität gekennzeichnet. Der extrem heiße und lange Sommer hat in den Bereichen Phones und Smartphones für leichte Einbußen gesorgt. Wir erwarten jedoch ein starkes Weihnachtsgeschäft", so Klaus Weßing, CEO der Gigaset AG. "Viel wichtiger jedoch ist, dass die Transformation der Gigaset AG und der Ausbau der Zukunftsgeschäftsfelder nach Plan laufen. Professional und Smart Home wachsen deutlich. Wir sind auf dem richtigen Weg. Wir werden im Rahmen der Digitalisierung neue Geschäftsmodelle entwickeln und Gigaset zu einem integrierten Hardware-, Software- und Servicedienstleister ausbauen. Durch die Modularisierung der Produktplattform können wir unsere Effizienz steigern und Synergien heben." Rohertragsmarge erneut gestiegen Das Rohergebnis erreichte im Neunmonatszeitraum 2018 EUR 87,0 Mio. (Vj. EUR 93,4 Mio.), die Rohertragsmarge legte jedoch auf 51,6 % gegenüber 49,7 % zu. Das EBITDA lag in den ersten neun Monaten 2018 mit EUR 4,5 Mio. unter dem Vergleichszeitraum (Vj. EUR 12,0 Mio.). Durch die Restrukturierung konnte der Personalaufwand deutlich um 10,1 % gesenkt werden, wohingegen die Marketing- und Repräsentationskosten vor allem für neue Produkte stiegen. Umsatz nach Geschäftsbereichen Im Geschäftsbereich Phones lag der Umsatz in den ersten neun Monaten 2018 bei EUR 118,2 Mio. (Vj. EUR 140,8 Mio.). Der Umsatzrückgang lag dabei im Rahmen der allgemeinen Marktentwicklung im EU4-Raum. Gigaset gelang es erneut, seinen Marktanteil im Bereich Phones auf 43,6 % gemessen am Umsatz auszubauen und somit seine Marktführerschaft im EU4-Raum zu behaupten. Der Bereich Professional, in dem Gigaset innovative Kommunikationslösungen für Unternehmen anbietet, konnte auf Neunmonatssicht mit 8,8 % erneut deutlich auf EUR 39,5 Mio. (Vj. EUR 36,3 Mio.) wachsen. Wachstumstreiber waren vor allem Deutschland, Spanien und Italien mit DECT-Basisstationen und IP-basierten Produkten. Gigaset hat mit der Einführung der neuen Multizelle N870 pro das größte Forschungs- und Entwicklungsprojekt der letzten Jahre erfolgreich beendet und erstmals eine Enterprise-Lösung auf den Markt gebracht, die bis auf 20.000 Teilnehmer skaliert werden kann. Im Enterprise-Markt sieht das Unternehmen weiteres Umsatzpotenzial. Der Umsatz aus dem Bereich Smartphones lag in den ersten neun Monaten 2018 mit EUR 9,2 Mio. leicht unter dem Vorjahreszeitraum (Vj. EUR 9,5 Mio.) was vor allem auf den außergewöhnlich langen und heißen Sommer 2018 zurückzuführen ist. Mit den Modellen GS100, GS180 und GS185 konnte Gigaset sein Smartphone-Portfolio im Mai 2018 deutlich ausbauen und erwartet hieraus weitere positive Wachstumsimpulse in diesem Bereich. Das Gigaset GS185 ist zudem das erste in Deutschland produzierte Smartphone. Das Alleinstellungsmerkmal sorgte für große Aufmerksamkeit im Handel und bei Kunden. Entsprechend sollen mit weiteren Produkten neue Umsatzpotenziale gehoben werden. Auch wird mit dem aktuellen Portfolio ein starkes, viertes Quartal 2018 erwartet. Smart Home erzielte einen deutlichen Umsatzanstieg von 27,7 % auf EUR 1,8 Mio. (Vj. EUR 1,4 Mio.), Gigaset schätzt den Markt für Smart Home-Systeme und -Dienste weiter als zukunftsträchtig ein. Speziell im pflegenahen Bereich rechnet das Unternehmen mit deutlichem Potenzial und hat als eines der ersten Technologieunternehmen im vierten Quartal 2018 mit der Bewerbung spezieller Smart Care Produkte (Senioren-Assistenzsysteme) begonnen. Dieses neue Produkt belegt das Potential der Plattformstrategie sowie die Chancen, welche die Digitalisierung mit sich bringt. Aufrund des enormen Bedarfs in westlichen Industriegesellschaften erwartet das Unternehmen perspektivisch ein positives Wachstum in diesem Bereich. Durch eine ergebnisneutrale Wertberichtigung auf die Gigaset Mobile Pte. Ltd. hat sich das Eigenkapital auf EUR 9,4 Mio. (31. Dezember 2017: EUR 24,1 Mio.) reduziert. Jahresausblick 2018: Umsatz und Free Cashflow adjustiert, EBITDA-Prognose bestätigt Auch im Jahr 2018 setzt Gigaset seinen Fokus auf die Neuausrichtung des Unternehmens. Dies bedeutet, Gewinnung von Marktanteilen im Phones Geschäft, Ausweitung des Umsatzes bei Professional, weiterer Ausbau des Smartphone und Smart Home Geschäfts sowie die Etablierung neuer Geschäftsbereiche wie z. B. Smart Care und Smart Communications. Der Konzern erwartet daher für das laufende Geschäftsjahr: * Einen, aufgrund eines volatilen Jahresendumsatzes, Konzernjahresumsatz zwischen EUR 277 Mio. und 300 Mio. * Einen, aufgrund erheblicher Investitionen sowie nachlaufender Ausgaben für Sozialplan und zurückgestellter Beträge für Risiken aus zurückliegenden Betriebsprüfungen der Vorjahre, negativen Free Cash Flow zwischen EUR -35 Mio. bis -7 Mio. vor dem Zufluss von Finanzierungsmitteln. * Ein, durch weiter rückläufige Rohergebnisse im Bereich Phones, steigende Rohergebnisse im Bereich Professional und Smart Home sowie eine Ausweitung der Ausgaben für Entwicklung und Marketing geprägtes, EBITDA zwischen EUR 20 Mio. und EUR 28 Mio.. Kennzahlen im Überblick EUR Mio. 01.01.-30.09- 01.01.-30.09- .2018 .2017 Konzernumsatz 168,7 188,0 Ergebnis des Kerngeschäfts vor 4,5 12,0 Abschreibungen (EBITDA) Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern -5,7 0,9 (EBIT) Konzernjahresfehlbetrag -5,2 -1,5 Free Cashflow -34,8 -30,0 Ergebnis je Aktie (verwässert in EUR) -0,04 -0,01 EUR Mio. 30.09.2018 31.12.2017 Bilanzsumme 199,1 226,9 Liquide Mittel 19,2 49,1 Konzerneigenkapital 9,4 24,1 Eigenkapitalquote (in %) 4,7 10,6 Mitarbeiterzahl 880 930 Die Gigaset AG, München, ist ein international agierendes Unternehmen im Bereich der Kommunikationstechnologie. Die Gesellschaft ist Europas Marktführer bei DECT-Telefonen und rangiert auch international mit rund 850 Mitarbeitern und Vertriebsaktivitäten in 70 Ländern an führender Stelle. Die Geschäftsaktivitäten gliedern sich in die vier Produktbereiche Phones, Smartphones, Smart Home und Professional, in denen neben DECT-Telefonen auch ein umfangreiches Smartphone Portfolio, Cloud-basierte Smart Home Sicherheitslösungen sowie Geschäftstelefonie-Lösungen für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) entstehen. Die Gigaset AG ist im Prime Standard der Deutschen Börse notiert und unterliegt damit den höchsten Transparenzanforderungen. Die Aktien werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol GGS (ISIN: DE0005156004) gehandelt. Informationen für Investoren finden Sie auf unsere Homepage. 30.11.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 