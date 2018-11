Starbucks (WKN:884437) hat gerade ein wichtiges Geschäftsjahr mit einem wieder beschleunigten Umsatz- und Gewinnwachstum pro Aktie abgeschlossen. Die solide Performance in diesem Zeitraum hat die Aktie in den letzten 12 Monaten um etwa 18 % ansteigen lassen - ein beeindruckender Wert, wenn man bedenkt, dass der S&P 500 in diesem Zeitraum nur um 2 % gestiegen ist. Als Rückblick auf den starken Run findest du hier sechs Kennzahlen, welche die Dynamik des Kaffeegiganten widerspiegeln. 1. Filialumsätze um 2 % gestiegen Starbucks" weltweite Filialumsätze stiegen im Geschäftsjahr 2018 um 2 %. Dies war vor allem auf einen Anstieg der durchschnittlichen Ausgaben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...