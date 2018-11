In diesem Jahr hatten die Aktionäre von Ergomed bisher wenig Spaß mit ihrem Investment. Eine Gewinnwarnung schickte den Kurs auf Talfahrt. 2019 könnte es wieder besser laufen.

Gewinnwarnung schickt Kurs auf Talfahrt

Viel zu Lachen gab es in diesem Sommer nicht bei Ergomed (1,66 Euro; GB00BN7ZCY67). Zumindest nicht auf Seiten der Investoren. Der britische Pharmadienstleister musste im Frühsommer eine Gewinnwarnung aussprechen und der Kurs stürzte von 2,70 Euro auf unter 2 Euro ab. Inzwischen muss man nur noch 1,66 Euro für einen Anteil auf den Tisch legen. Der Grund lag in einer Zeitverzögerung, wie uns Vorstandschef Stephen Stamp auf dem Eigenkapitalforum in Frankfurt erklärte. Man hatte für seine Pharmakoviliganz-Sparte einen neuen Kunden gewonnen und bereits zusätzliche Mitarbeiter dafür angestellt. Doch der Outsourcing-Prozess dauerte auf Kundenseite länger als erwartet, so Stamp. Die Umsätze kommen also, aber halt mit Verzögerung. Das sieht die Börse nicht gerne.

Wachstum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...