Es sind interessante Gerüchte, die derzeit die Aktie von Sixt (WKN: 723132) bewegen. Denn in den vergangenen Tagen tauchten durchaus spannende Meldungen über eine möglicherweise geplante Übernahme des deutschen Autovermieters auf. Das mögliche Ziel soll laut der Gerüchte der US-Konkurrent Hertz (WKN: A2ALSZ) sein. Doch scheinen die Gerüchte zumindest im Moment heißer zu brodeln, als sie letztlich serviert werden. Schauen wir daher mal, was wir bislang wissen und ob sich eine derart kolportierte Übernahme für den deutschen Automobilvermieter überhaupt lohnen könnte. Der momentane Stand des Wissens Die derzeitige Kenntnislage war von Anfang an mehr als verzwickt. Der Nachrichtendienst Bloomberg berichtete so ziemlich als erstes, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...