Die Greifswalder HanseYachts AG (ISIN: DE000A0KF6M8) hat im ersten Quartal (Juli bis September 2018) einen Konzernumsatz von 25,0 Mio. Euro erwirtschaftet (Vorjahr: 23,3 Mio. Euro).

Das entspricht einem Umsatzplus von 8 % gegenüber der vergleichbaren Vorjahresperiode. Das Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern (EBITDA) des ersten Quartals beträgt -1,3 Mio. Euro und ist damit unverändert zur Vorjahresperiode. Die Abschreibungen sind mit 1,5 Mio. Euro unverändert gegenüber dem Vorjahr. Der Finanzaufwand ist hingegen um 0,4 Mio. Euro auf -0,8 Mio. Euro angestiegen, da bei der vorzeitigen Ablöse der Anleihe 2014/2019 am 6. Juli 2018 eine Vorfälligkeitsentschädigung in Höhe von 0,3 Mio. Euro an die Anleiheinvestoren fällig war. Ab dem laufenden Geschäftsjahr 2018/2019 kommt es durch die Refinanzierung der Anleihe zu einem positiven Effekt auf das Finanzergebnis von jährlich 0,6 Mio. Euro. Der im ersten Quartal erwirtschaftete Konzernfehlbetrag ...

