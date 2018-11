Sie waren schon immer der Fels in der Brandung, sind es in Zeiten anhaltender Unsicherheiten an den Märkten immer noch und werden es wohl auch in Zukunft bleiben - die Rede ist von dividendenstarken Aktien. Diese sollten grundsätzlich in keinem Depot fehlen. Gerade jetzt, da zuletzt in den USA wie auch in Deutschland ein Umschichten begann: weg von den zyklischen Technologiewerten, die jahrelang die Rallye anführten, hin zu den soliden Value-Titeln, die auch in Zeiten starker konjunktureller Schwankungen stets stattliche Erträge abwerfen.

