Eigentlich läuft es im Moment relativ rund bei der Münchener Rück (WKN: 843002). Trotz erheblicher Unwetter, vor allem in den USA, konnte der weltgrößte Rückversicherer auch im dritten Quartal ein sehr solides Ergebnis präsentieren. Das stellte gewiss viele Einkommensinvestoren zufrieden. Doch nun schränkte das Management des Rückversicherers aus München die aktuelle Prognose für das laufende Geschäftsjahr ein kleines bisschen ein. Schauen wir daher mal, was es hierzu nun zu wissen gilt und weshalb sich langfristige Investoren keine Sorgen machen sollten. Die Münchener Rück zur aktuellen Prognose Um es kurz zu machen: An der eigentlichen Gewinnprognose für das ...

