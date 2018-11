Die ABO Wind AG erwartet im Geschäftsjahr 2018 einen Jahresüberschuss von 12,5 Millionen Euro. Das teilte der Projektentwickler aus Wiesbaden auf dem diesjährigen Eigenkapitalforum in Frankfurt mit. Die in diesem Jahr begebene Wandelanleihe wurde bislang mit einem Volumen von 8 Millionen Euro platziert. Bis zu 15 Millionen Euro stehen insgesamt zur Verfügung. Bis Ende des Jahres nimmt ABO Wind noch Zeichnungen für die Wandelanleihe entgegen. Dann werde die Emission geschlossen, so die Emittentin.

"Wandelanleihe ein Erfolg"

Dr. Jochen Ahn wertet die bislang erreichte Platzierung der Wandelanleihen im Wert von gut 8,0 Millionen Euro als Erfolg. Der Vertrieb erfolgte kostengünstig ohne Unterstützung einer Bank. "Unser Ziel ist es, langfristig das Eigenkapital zu stärken, neue Aktionäre zu gewinnen und den Streubesitz an der Aktie zu erhöhen", ...

Den vollständigen Artikel lesen ...