Europas größter Versicherungskonzern Allianz hat sich neue Wachstumsziele für die nächsten drei Jahre gesetzt. Der operative Gewinn, der in diesem Jahr erneut auf ein Rekordniveau zusteuert, soll zwischen 2018 und 2021 im Schnitt um jeweils vier Prozent steigen, wie aus einer Präsentation für einen Investorentag am Freitag in München hervorgeht.

