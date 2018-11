Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für BMW von 79 auf 74 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Eine Aufwertung des Autosektors im Jahr 2019 sei kaum vorstellbar, denn die Wachstumsaussichten für entwickelte Automärkte wie Europa und die USA seien mäßig, schrieb Analyst Horst Schneider in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Bei BMW dürften einige aktuelle Belastungsfaktoren im kommenden Jahr zwar an Bedeutung verlieren, höhere Rohstoffpreise und eine schwache chinesische Währung sollten sich aber negativ auswirken./mf/edh Datum der Analyse: 29.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0005 2018-11-30/09:52

ISIN: DE0005190003