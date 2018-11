Wirecard: DAX-Neuling auf Richtungssuche

Die Wirecard-Aktie (WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060) hat für das Jahr 2018 immer noch ein deutliches Kursplus vorzuweisen. Das Papier weist seit Jahresbeginn sogar die beste Performance im DAX auf. Allerdings hat Wirecard diese Performance nicht als Teil der ersten deutschen Börsenliga abgeliefert. Am 24. September wurde das Unternehmen ein DAX-Mitglied. Seitdem lässt auch die Kursperformance zu wünschen übrig.

Es ist nicht ungewöhnlich, dass eine Aktie nach einem Aufstieg in einen höheren Index schwächelt. Schließlich wird an der Börse die Zukunft gehandelt, so dass es zunächst eher die Aussicht auf eine Indexzugehörigkeit ist, die für Kursfantasien sorgt und die spätere Zugehörigkeit mit weniger Anlegerinteresse zur Kenntnis genommen wird. Außerdem haben einige Anleger Gewinne mitgenommen, nachdem die Wirecard-Aktie in den vergangenen Jahren einen beeindruckenden Anstieg hinlegen konnte. Zudem ließen die jüngsten Börsenturbulenzen auch andere Werte alt aussehen.

In Zukunft sollte Wiecard in der Lage sein, Anleger wieder deutlich mehr Freude als zuletzt zu bereiten. Schließlich konnte das Unternehmen in den vergangenen Wochen und Monaten mit einigen Erfolgsmeldungen aufwarten. Am 10. Oktober 2018 wurden im Rahmen des Innovation Day in London von Managementseite die mittel- bis langfristigen Wachstumsziele veröffentlicht. Das auf seiner Plattform abgewickelte Transaktionsvolumen soll von 91 Mrd. Euro im Jahr 2017 auf 710 Mrd. Euro im Jahr 2025 ansteigen. Die Umsatzerlöse sollen in der gleichen Zeit von knapp 1,5 Mrd. Euro auf mehr als 10 Mrd. Euro zulegen, während das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 412 Mio. Euro auf 3,3 Mrd. Euro klettern soll. Zu diesem Wachstum soll unter anderem der erwartete Ausbau des Bereichs Mobile Payment beitragen.

