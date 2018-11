Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Spekulationen auf ein baldiges Ende des Zinserhöhungszyklus in den USA und schwächere Preiszahlen in Deutschland verhalfen dem Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) zu einem neuen Kontrakthoch bei 161,42, so die Analysten der Helaba.Zudem sorge der Haushaltsstreit mit Italien für Nachfrage nach Bundeswertpapieren. Die technische Ausgangslage sei als positiv einzuschätzen. So stünden MACD und DMI im Kauf. Zudem helle sich die Lage im Wochenchart weiter auf. Kursrücksetzer würden im Bereich 160,82/03 auf eine Haltemarke treffen. Weitere Unterstützungen seien um 160,50 zu finden. Der Oktober-Aufwärtstrend verlaufe heute bei 160,43. Die Trading-Range liege zwischen 160,50 und 161,70. ...

