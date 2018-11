Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die globalen Aktienmärkte haben im Oktober erhebliche Verluste eingefahren, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniSector: BasicIndustries A (ISIN LU0101442050/ WKN 921555).Unter dem Strich sei der MSCI World-Index in lokaler Währung um 6,9 Prozent gefallen. Der Kursrutsch sei unter anderem Befürchtungen über einen weiteren Zinsanstieg in den USA geschuldet gewesen. Zudem hätten aufkommende Konjunktursorgen die Stimmung am Aktienmarkt getrübt. Die Ängste vor einer rückläufigen Konjunkturdynamik hätten auch vor Rohstoffen nicht Halt gemacht: Gemessen am MS RADAR Index ex Agrar habe der Gesamtmarkt 4,1 Prozent nachgegeben. ...

