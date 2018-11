Die Aktienmärkte schwächeln, die Weltwirtschaft kühlt ab und Krisen nehmen wieder zu. In diesem Umfeld sollte es dem Goldpreis gelingen, endlich auszubrechen, so die Hoffnung der Investoren. Sie glauben an eine baldige Ausbruchsbewegung. Der G20-Gipfel am Wochenende könnte zu neuen Erkenntnissen führen, die einen möglichen Anstieg des Goldpreises initiieren würden. Zwei Widerstandsmarken stehen dem Edelmetall ...

Den vollständigen Artikel lesen ...