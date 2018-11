Der Immobilienkonzern AROUNDTOWN profitiert von Akquisitionen und dem weiter hohen Bedarf an Gewerbeflächen. Die Funds from Operations (FFO I), die wichtigste operative Kennzahl in der Immobilienbewirtschaftung, legten in den ersten 3 Quartalen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 46 % auf 297 Mio. € zu. Die Nettomieteinnahmen stiegen um 42 % auf 456 Mio. €.In den vergangenen Jahren hat AROUNDTOWN den Immobilienbestand stark ausgebaut. In den ersten 3 Quartalen sind Objekte im Wert von 2,4 Mrd. € hinzugekommen, teilte das Unternehmen in dieser Woche mit. Damit kletterte der Portfoliowert auf 13,2 Mrd. €. Gegenüber Ende 2017 erhöhte er sich um 34 %, wozu Bewertungs- und Kapitalgewinne von 1,2 Mrd. € - davon 345 Mio. € im 3. Quartal - beitrugen. Mit den Akquisitionen sind die strategischen Standorte gestärkt worden, insbesondere die Top-Lagen in Berlin und Frankfurt. Mehr als 90 % der Zukäufe waren auf Büros und Hotels entfallen. Seit Ende September erfolgte der Erwerb zusätzlicher Immobilien im Wert von 500 Mio. €. Die Deal-Pipeline ist mit mehr als 1 Mrd. € gut gefüllt. AROUNDTOWN konzentriert sich auf Ballungsräume wie Berlin, Frankfurt, München, Hamburg, London oder Amsterdam, ist aber auch in mittelgroßen Städten vertreten. Gut die Hälfte des Portfolios entfällt auf Büros, ein Viertel auf Hotels. Außerdem verfügen die Luxemburger über Handels- und Logistikimmobilien. Auf vergleichbarer Basis stiegen die Mieterlöse in den 3 Quartalen um 4,5 %. Von dem Anstieg entfielen 2,8 Prozentpunkte auf Mieterhöhungen und 1,7 Prozentpunkte auf eine höhere Belegung. 65 % der FFO je Aktie - diese legten im Neunmonatszeitraum 12 % auf 0,29 € zu - sollen als Dividende an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Der Nettogewinn erreichte 1,4 Mrd. €, eine Zunahme um 28 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das unterstreicht die robuste Profitabilität und die operative Leistungsfähigkeit, so das Unternehmen.



