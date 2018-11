Heute werden die Änderungen in den MSCI-Indizes effektiv. Wir haben berichtet: Verbund wird in die Gruppe der MSCI World Indizes aufgenommen. In der Gruppe der MSCI Global Small Cap Indizes ersetzt Palfinger die Polytec -Aktie. Polytec kommt dafür in die Gruppe der MSCI Global Micro Cap Indizes. Die Änderungen werden am Abend des 30. November effektiv.

