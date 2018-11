Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Bayer anlässlich des angekündigten Maßnahmenbündels und des Mittelfristausblicks auf "Buy" mit einem Kursziel von 88,50 Euro belassen. Damit setzten die Leverkusener um, was der Markt erwartet habe, schrieb Analyst Ulrich Huwald in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Ziele für 2022 zeugten von der Stärke im Kerngeschäft. Das Ergebnisziel für 2019 liege allerdings unter den Markterwartungen./ag/ajx Datum der Analyse: 30.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000BAY0017