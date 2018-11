BHP Billiton Ltd. mit Sitz in Australien und BHP Billiton Plc mit Sitz in Großbritannien gaben kürzlich bekannt, dass der Name des Konzerns zum 19. November in BHP Group geändert wurde. Das australische Unternehmen BHP Group Ltd. wird in Sydney und Melbourne weiter unter dem Kürzel BHP gehandelt.



Das Tickersymbol der britischen BHP Group Plc wurde zum 23. November an der Londoner und der Johannesburger Börse ebenfalls in BHP geändert. Die ISIN der britischen Holdinggesellschaft änderte sich im Zuge dessen in GB00BH0P3Z91 und die britische Wertpapierkennnummer SEDOL lautet nun BH0P3Z9.



