Die in unserem Update vom Montag in Aussicht gestellte Neubewertung bei Jinko Solar (WKN: A0Q87R) läuft auf Hochtouren. Unter hohem Handel gewann die Jinko-Aktie in der laufenden Woche in der Spitze +34%. Dazu kommt: Die 100-Tage-Linie bei 11,51 US-Dollar wurde nach oben durchbrochen. Damit liefert das Papier ein enorm wichtiges charttechnisches Signal.

Für die Jinko-Aktie könnte das erst der Anfang einer spektakulären Aufwärtsbewegung sein. Investoren hatten Jinko im laufenden Jahr nur wenig zugetraut. Jinkos CEO erwartet ein deutlich verbessertes 2019 auf dem chinesischen Solarmarkt ("wir sind ideal positioniert").

Die mehr als soliden Zahlen dürften eine gute Ausgangslage für weiter steigende Notierungen bieten. Die Marktreaktion in dieser Woche war eindeutig. Der GD 200 verläuft bei 14,41 US-Dollar und stellt das nächste Kursziel dar.

InVivo Therapeutics: Fällt jetzt der +1.777%-Startschuss?

InVivo Therapeutics (WKN: A2JH81) ist aktuell mit Sicherheit einer der heißesten Picks im Nano-Cap-Universum, denn der bevorstehende Start der lang erwarteten Inspire 2.0-Studie dürfte die Aktie massiv beleben. Kurz vorher gibt es noch einmal Schnäppchenkurse.

Bei Inspire 2.0 handelt es sich um die entscheidende Zulassungsstudie für den Neuro-Spinal Scaffold, der möglichen neuen Standard-Therapie bei Rückenmarksverletzungen bzw. Querschnittslähmungen. Im jüngst veröffentlichten Quartalsreport wurde der Studienstart im laufenden vierten Quartal bestätigt. Für einige Studienstandorte liegt bereits die Freigabe durch das Western Institutional Review Board vor.

Zittrige Zocker sorgen für unfassbare Schnäppchenkurse

Was passiert, wenn ein paar ungeduldige Hände in einem ohnehin nervösen Gesamtmarkt die Disziplin verlieren? Richtig, extrem unterbewertete Aktien werden noch günstiger und Profis lecken sich die Finger.

InVivo Therapeutics erreichte so einen neuen Tiefstand, nachdem ein Vollamateur vergangenen Freitag zum Handelsschuss seine Aktien aus dem Fenster warf. Der Schlusskurs von 1,66 USD ließ das Unternehmen bei nach letztem Stand 9.306.255 ausstehenden Aktien mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 15,45 Millionen Dollar zurück.

Kurze Rückblende: Als InVivo vor zweieinhalb Jahren positive Fortschritte in der ersten Inspire-Studie feiern konnte, lag die Bewertung des Unternehmens bei 290 Millionen Dollar und der Aktienkurs unter Berücksichtigung der späteren Aktienzusammenlegung bei rund 235 USD! Dabei sah es bilanztechnisch seinerzeit nicht besser aus als heute. Im Gegenteil ...

