Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für CTS Eventim auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die Präsentation des Wettbewerbers DEAG Entertainment bei einer Konferenz im eigenen Hause habe die Dominanz von CTS am deutschen Markt unterstrichen, schrieb Analyst Gerhard Orgonas in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die CTS-Aktie sei angesichts der guten Vorzeichen für das vierte Quartal ein Kauf./mf/ajx Datum der Analyse: 30.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0033 2018-11-30/12:09

ISIN: DE0005470306