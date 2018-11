Wien (www.fondscheck.de) - Unigestion hat Dominik Kremer für die Position des Head of Business Development verpflichtet, so die Experten von "FONDS professionell".Dieser verantworte ab 1. Februar 2019 von London und Genf aus die weltweite Geschäftsentwicklung von Unigestion und werde zudem Mitglied im Executive Committee des Schweizer Asset Managers. Der 50-Jährige wechsle von Columbia Threadneedle Investments, wo er als Head of Institutional für die Regionen EMEA und Lateinamerika sowie als Co-Head of Distribution tätig gewesen sei. Frühere Stationen seiner Karriere seien leitende Positionen bei Fidelity (von 1994 bis 2001) und Pioneer (2001 bis 2010) gewesen. Insgesamt bringe Kremer mehr als 20 Jahre Erfahrung im Vertrieb und Kundenservice mit. (News vom 29.11.2018) (30.11.2018/fc/n/p) ...

