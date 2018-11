Die Aktien von Bayer haben sich am Freitag an der Dax-Spitze mit einem Plus von 2,12 Prozent auf 65,12 Euro gegen den schwachen Gesamtmarkt gestemmt. Börsianern zufolge stützten positive Analystenkommentare nach der Ankündigung eines Effizienzprogramms am Vortag.

So schrieben die Analysten der Schweizer Bank Credit Suisse, dass der Gewinnausblick auf 2019 zwar unter der aktuellen Marktschätzung liege, aber als konservativ einzuschätzen sei. Der Experte Sven Diermeier vom Analysehaus Independent Research ergänzte, dass Bayer durch den Konzernumbau schlanker und stärker auf Profitabilität ausgerichtet werde.

Der Leverkusener Pharma- und Agrarchemiekonzern hatte am Vortag mitgeteilt, dass jede zehnte Stelle weltweit wegfallen soll. Insgesamt sollen bis Ende 2021 rund 12 000 Arbeitsplätze abgebaut werden. Zudem kündigte der Konzern Verkäufe von Unternehmensteilen an./lu/jha

