Die NordLB hat das Kursziel für Bayer von 72 auf 69 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Das angekündigte Maßnahmenpaket zur Steigerung der Effizienz ändere nichts an den Risiken durch die Glyphosat-Klagen in den USA, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem dürften die Maßnahmen zunächst zu Einmalbelastungen führen, weshalb die Aktie nur eine Halteposition sei./mf/edh Datum der Analyse: 30.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0039 2018-11-30/12:56

ISIN: DE000BAY0017