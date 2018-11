Baumot Group AG: Erfolgreiche Platzierung der Barkapitalerhöhung - Bruttoemissionserlös von rund 488.000 EUR DGAP-Ad-hoc: Baumot Group AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung Baumot Group AG: Erfolgreiche Platzierung der Barkapitalerhöhung - Bruttoemissionserlös von rund 488.000 EUR 30.11.2018 / 13:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Baumot Group AG: Erfolgreiche Platzierung der Barkapitalerhöhung - Bruttoemissionserlös von rund 488.000 EUR Königswinter, 30. November 2018. Die Baumot Group AG (WKN A2G8Y8) hat die am 28. November 2018 beschlossene Kapitalerhöhung heute erfolgreich abgeschlossen. Der Platzierungspreis wurde auf 2,10 EUR je neuer Aktie festgelegt. Insgesamt wurden 232.263 neue Aktien (Stammaktien) bei ausgewählten qualifizierten Anlegern in Deutschland und der Schweiz im Rahmen einer Privatplatzierung platziert. Das Grundkapital der Baumot Group AG wurde somit von 18.162.637,00 EUR um 232.263,00 EUR auf 18.394.900,00 EUR gegen Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts erhöht. In Verbindung mit der bereits erfolgreich durchgeführten Kapitalerhöhung im September 2018 hat der Vorstand von seiner Berechtigung für Kapitalerhöhungen ohne Bezugsrecht in Höhe von maximal 10% des Grundkapitals der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Ermächtigung durch die Hauptversammlung vom 13. August 2018 Gebrauch gemacht. Lang & Schwarz Broker GmbH hat die Transaktion begleitet. Aus der Kapitalerhöhung fließt der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös in Höhe von rund 488.000 EUR zu. Nach den positiv verlaufenden Gesprächen der Woche wird der Erlös zur Finanzierung der weiteren Serienentwicklung zur Pkw Hardwarenachrüstung verwendet. >> ENDE DER AD-HOC-MELDUNG ISIN DE000A2G8Y89 AXC0181 2018-11-30/13:01