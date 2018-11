Wien (www.fondscheck.de) - Bernd Amlung, Leiter des globalen Wealth-Management-Produktangebots der Deutschen Bank, ist am vergangenen Sonntag verstorben, wie "Private Banking Magazin" berichtet, so die Experten von "FONDS professionell".Amlung sei 25 Jahre für die Deutsche Bank in Frankfurt, New York und London tätig gewesen. In den vergangenen drei Jahren habe er von London aus den globalen Produktbereich für Wealth-Management-Kunden geleitet. Er habe das weltweite Geschäft der Deutschen Bank mit Vermögenskunden seit fast zehn Jahren maßgeblich mitgeprägt. (30.11.2018/fc/n/f) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...