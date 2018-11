Wien (www.fondscheck.de) - Elf nachhaltige Investmentfonds der Erste Asset Management (Erste AM) wurden am 29.11.2018 mit dem FNG-Gütesiegel ausgezeichnet, so die Erste Asset Management GmbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Das Forum für Nachhaltige Geldanlagen e.V. (FNG) ist der Fachverband für Nachhaltige Investments in Deutschland, Österreich, Liechtenstein und der Schweiz. Das Anlagevolumen von Nachhaltigen Geldanlagen in Österreich hat 2017 mit rund 15,2 Milliarden Euro einen neuen Rekordwert erreicht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...