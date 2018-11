Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Morphosys in einem Ausblick auf 2019 und 2020 auf "Underperform" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Der Antikörperspezialist habe mit einigen großen Forschungspartnern sehr viele Eisen im Feuer, schrieb Analystin Zoe Karamanoli in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die möglichen Umsatzbeteiligungen und Meilensteinzahlungen im Erfolgsfall lägen im Branchenvergleich aber eher am unteren Ende. Das Blutkrebsmittel MOR208 hält sie bei Patienten mit wiederkehrendem oder therapieresistentem DLBCL für aussichtsreich, bei anderen Indikationen jedoch weniger./ag/edh Datum der Analyse: 30.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

