Wien (www.fondscheck.de) - Aviva Investors baut ihre Aktienkompetenz in den Schwellenländern aus und verpflichtet Aaron Armstrong als Portfoliomanager für den Bereich Globale Schwellenländeraktien, so die Experten von "FONDS professionell".In der neu geschaffenen Position berichte Armstrong an Alistair Way, Head of Global Emerging Market Equities bei Aviva Investors. Der Neuzugang komme von Alquity Investment Management zur Asset-Management-Gesellschaft des britischen Versicherers Aviva. Er sei dort vier Jahre in verschiedenen Positionen tätig gewesen, zuletzt als Senior Analyst im asiatischen Investmentteam. ...

